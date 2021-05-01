القوات الحكومية تفشل هجوما للمليشيا في الجوف وتكبدها خسائر بشرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

الخليج 365 ـ الجوف

أفشلت القوات الحكومية، السبت، هجمات شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران على مواقعها بجبهات شرق مدينة الحزم، شرقي محافظة الجوف، (شمالي شرق اليمن).



وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش المسنودة برجال القبائل أفشلت محاولات هجومية لمليشيات الحوثي في جبهتي النضود، والجدافر.

ولفتت المصادر، أن معارك عنيفة بين الطرفين اندلعت عقب المحاولات الحوثية الفاشلة وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا الحوثية، من بين القتلى قائد الهجوم بمنطقة الجدافر، القيادي الحوثي المنتحل رتبة مقدم، المدعو "غيلان محسن جزيلان".

وأشارت المصادر، إلى أن المواجهات تزامنت مع سلسلة غارات لطيران التحالف العربي استهدفت مواقع وتجمعات وآليات حوثية على امتداد مناطق مختلفة من مديريات الحزم، وبرط العنان، وخب الشعف بالمحافظة.