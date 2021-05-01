شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى حوثيون بكمين لمقاومة الصومعة في البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

لقي العديد من عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم وجرح آخرون، إثر كمين بمديرية الصومعة محافظة البيضاء.



وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن أفراد مقاومة البيضاء بالحازمية نصبوا كميناً لمليشيا الحوثي، وتم إعطاب عربة بي إم بي بقذيفة هاون من قبل وحدة المدفعية التابعة للمقاومة.

وأوضحت المصادر، أن الكمين استهدف تعزيزات حوثية وقتل عدداً من أفراد المليشيا وأحرق عربة بي ام بي، كما تم قصف تجمعات للحوثيين بقذائف الهاون