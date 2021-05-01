الجمعية الخيرية لتعليم القرآن بالمهرة تكرم الطلاب الأوائل بحضور الوكيل الأول بن عويّض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

الخليج 365 - المهرة

أقامت الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم بمحافظة المهرة، حفلا تكريميا للطلاب الأوائل في مسابقة القرآن الكريم لعام 1442هـ ضمن مشروع المسابقات القرآنية ، وذلك في الجامع الكبير بالغيضة برعاية محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر.



وفي الحفل أشاد وكيل أول محافظة المهرة الأستاذ مختار بن عويض الجعفري بدور الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم بالمحافظة وحرص القائمين عليها لخدمة كتاب الله وتخريج كوكبة من الحفاظ لكتاب الله تعالى لخدمة الدين والأمة الإسلامية بإذن الله ، داعيا أولياء الأمور تشجيع الأبناء خدمة للدين والدفع بهم إلى مراكز وحلقات الذكر وتعليم القرآن الكريم.

وجدد الوكيل الأول دعم السلطة المحلية بالمحافظة وفق الإمكانيات المتاحة لديهم وخاصة مجالس الذكر وخدمة كتاب الله تعالى.

من جانبه تحدث أمين عام الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم الأستاذ أحمد مسلم كلشات، عن عدد المراكز الموجودهذة في المحافظة وتواجد الجمعية وعملها القرآني في مديريات المحافظة بشكل عام.

وعبر كلشات عن شكره لقيادة السلطة المحلية برئاسة الاستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة على دعمه للجمعية، داعيا رجال الأعمال وأهل الخير دعم الجمعية لإستمرار إنشطتها لخدمة كتاب الله تعالى.