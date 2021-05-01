الضالع.. المشتركة تهاجم الحوثيين من عدة محاور وتسيطر على مفرق مواقع في قعطبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

الخليج 365 ـ الضالع

شنت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية، فجر السبت 1 مايو 2021م، هجوما واسعا في قطاعي باب غلق والفاخر، شمال غربي الضالع.



وأكد مصدر عسكري ميداني، ان وحدات من القوات المشتركة والمقاومة شنت هجوما من عدة محاور على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الارهابية في قطاعي باب غلق والفاخر، غربي مديرية قعطبة.

وبحسب المركز الاعلامي لمحور الضالع، تدور المواجهات في محيط مجمع مدرسة بيت الشرجي على الأطراف الشمالية لحبيل العِبدي، شمالي قطاع الفاخر، واحكام المشتركة سيطرتها على مفرق بيت الشرجي 5 كيلومترات تقريبا شمالي مدينة الفاخر، وسط تقهقر المليشيا الحوثية.

كما أكد أن المعارك مازالت مستمرة حتى كتابة الخبر، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وسط تقدم للمشتركة.

يأتي ذلك تزامنا مع قصف مكثّف لوحدة مدفعية سلاح اللواء 30 مدرع على مواقع وتجمعات واهداف متحركة للمليشيا الحوثية في قطاع باب غلق.