مصرع ٣٠ مسلحا من مليشيا الحوثي بينهم قيادات غربي مأرب "أسماء"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

لقي أكثر من 30 عنصرا للمليشيا الحوثية بينهم قيادات ميدانية مصرعهم وأصيب آخرون في مواجهات الساعات الماضية بعدد من جبهات غربي مأرب، شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.



وبحسب مصدر عسكري ميداني تكبدت المليشيا الحوثية خسائر فادحة الارواح العتاد خلال مواجهات عنيفة احتدمت الجمعة في عدد من جبهات صرواح.

وأكد أن 30 عنصرا وعدد من القيادات الميدانية قتلوا في جبهة المشجح، بينهم القيادي المدعو "علي طالب الشريف".

يأتي ذلك بالتزامن مع تشييع المليشيا عدد من قياداتها الميدانية التي لقت مصيرها في جبهة جبل‎مراد بذات المحافظة.

ومن بين المشيعين "سلمان حسين شعفة، مبروك ضيف الله العمري، منتحل رتبة رائد /علي عبدالله محمد"، وجميعهم ينتسبون لفرقة ما يسمى‎الملتقى الاسلامي، الذي يتولى امرته المدعو "عبدالمجيد الحوثي".

كما شيعت عصر الجمعة، عدد من قياداتها العسكرية والميدانية بحسب فضائية "المسيرة" الحوثية في عدد من المحافظات دون ان تذكر اماكن قتلهم وهم كالتالي:

العميد: بشير حسين علي الغليسي-مديرية العشة - عمران

الرائد: أسامة عبدالملك علي الكحلاني- مديرية الجبل- عمران

النقيب: جعفر يحيى محمد الورد - حجة

الملازم أول: محي الدين محمد علوان المؤيد- مديرية مسور- عمران

الملازم أول: عبده حسين صالح شرف الدين- مديرية يريم - إب

عبدالواحد أحمد محمد الشامي- مديرية يريم- إب

حمود عبدالله عبدالمغني- مديرية السدة- إب

يحيى محمد قائد حسين الويدي - مديرية عيال سريح- عمران.

شهاب إبراهيم محمد يوسف بمديرية شهارة- عمران

سيف محمد علي الأحمدي - مديرية القريشية- البيضاء

أحمد محمد محمد حميدالدين بمديرية رداع- البيضاء

مهيب محمد محسن النهمي- مديرية جهران- ذمار