وزير الصحة يعقد لقاء موسعا بالقيادات الصحية بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

الخليج 365 - المكـلا

عقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، لقاء موقع موسع ضم القيادات الصحية ومدراء مكاتب الصحة بمديريات ساحل حضرموت.



وفي اللقاء رحب الدكتور محمد صالح الجمحي المدير العام لمكتب الصحة العامة والسكان بزيارة معالي وزير الصحة لحضرموت للإطلاع عن كثب على سير الخدمات الصحية بالمستشفيات والمرافق الصحية مثمنا جهوده في دعم الوزارة لتوفير بعض المتطلبات والاحتياجات اللازمة والادوية والمعدات الطبية لتحسين الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى في حضرموت ضمن اهتمام وزارة الصحة للنهوض بالقطاع الصحي بمحافظة حضرموت .

واستعرض مدراء مكاتب الصحة بالمديريات والقيادات الصحية ابرز المشكلات والمعوقات التي تواجه عمل المرافق الصحية وكذلك مناقشة تحسين أوضاع العاملين الصحيين وتوفير المتطلبات والاحتياجات التي تحتاجها المرافق الصحية لتحسين وتطوير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين وغيرها من القضايا المتعلقة بالقطاع الصحي بالمحافظة .

وبدوره أبدى وزير الصحة العامة والسكان، استعداد الوزارة لتذليل كافة الصعوبات من خلال دعم الوزارة لتوفير بعض المتطلبات والاحتياجات الضرورية للمستشفيات والمرافق الصحية مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لمحافظة حضرموت وتسعى من خلال شراكتها مع المنظمات الدولية الداعمة للقطاع الصحي إلى اعتماد بعض البرامج والمشاريع الصحية وكذلك توفير الادوية والعلاجات المجانية التي ستسهم في تخفيف معاناه المرضى وكذلك تحسين عمل القطاعات الصحية بحضرموت في إطار خطة الوزارة للنهوض بالخدمات الصحية في جميع المحافظات اليمنية المحررة .

بعد ذلك تم فتح باب النقاش والمداخلات للحاضرين وطرحت بعض الاسئلة من قبل المشاركون باللقاء حول آلية تنفيذ خطة الوزارة وماهو نصيب حضرموت من المشاريع المعتمدة من قبل الحكومة والمنظمات الدولية وقام معالي وزير الصحة العامة والسكان البروفسور قاسم بحيبح بالرد على جميعها.