عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

الخليج 365 - المكـلا

مؤسسة ارتقاء للتنمية تختتم فعاليات ملتقى تدبر القرآني بالمكلا



اختتمت مؤسسة ارتقاء للتنمية فعاليات ملتقى تدبر القرآني الذي شارك فيه كوكبة من المشايخ والأكاديميين المختصين في الجانب القرآني.

وفي الحفل الختامي ألقى الدكتور أحمد بن صالح غانم مدير المؤسسة كلمة رحب فيها بجميع الحاضرين مستعرضا لهم أهداف الملتقى القرآني الذي تنظمه مؤسسة ارتقاء للتنمية سنويا ضمن أنشطتها .

بعد ذلك تحدث في المحور الأول الشيخ فؤاد بن سعيد جابر المقرئ بالقراءات العشر الصغرى والكبرى عن وقفات في التدبر ثم تحدث في المحور الثاني الشيخ الدكتور صالح بن مبارك دعكيك عن إحياء عبادة التدبر ثم تحدث في المحور الثالث الشيخ الدكتور علي بن محمد باكرمان عن آيات تفهم بغير معناها ثم تحدث في المحور الرابع الشيخ الدكتور فائز السومحي عن هداية الآيات الفكرة والنماذج وقد حضر الملتقى كوكبة من المقرئين و الأكاديميين ويأتي هذا الملتقى ضمن البرامج التخصصية التي تقيمها مؤسسة ارتقاء للتنمية