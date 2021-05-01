"شرق حضرموت" ينظم مبادرة نظافة تطوعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

الخليج 365 - المكـلا

أقيمت يوم الجمعة، مبادرة نظافة تطوعية اجتماعية نظمها أبناء حارتي المحضار والسنة

وتهدف هذه المبادرة لرفع المخلفات المتراكمة من أكياس وشوائب ومخلفات صلبة وسط المستنقعات وغرف الصرف الصحي بالمدينة وذلك للحد من انتشار الاوبئة والحميات ، بالشراكة والتنسيق مع مكتب صندوق النظافة والتحسين بمركز الحامي والمقد .

وتقدم مدير مكتب صندوق النظافة والتحسين بمركز الحامي والمقد، صلاح سالم باهيال بجزيل الشكر والتقدير لأبناء هذه الحارة وكذا الحارات التي تتبنى مثل هذه الاعمال التي يعود نفعها اولا على ابناء الحارة خصوصا وعلى مدينة الحامي عموما.

وحث باهيال الجميع على الاستمرار في مثل هذه المبادرات لتكون الحامي نموذجا ايجابيا في النظافة وكذا الأعمال التطوعية والانسانية.