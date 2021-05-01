أمين عام محلي المهرة يلتقي إدارتي الطاقة الشمسية والطلب وكفاءة الطاقة بوزارة الكهرباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

الخليج 365 - المهرة

التقى الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر ،اليوم الجمعة، في مكتبه بديوان المحافظة ، بمدير إدارة الطاقة الشمسية في بوزارة الكهرباء، المهندس أحمد زكي مرشد، ومدير إدارة الطلب وكفاءة الطاقة بالوزارة ، المهندس خالد فيصل بن طالب، لمناقشة مشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بالمحافظة.



وفي اللقاء، الذي حضره المدير المالي لكهرباء منطقة المهرة الاستاذ خالد سالم بن عصم، استمع الأمين العام إلى كيفية توليد المحطة التي ستسهم في تخفيف الحمل على محطة الكهرباء بالمحافظة باستهلاك مادة الديزل في المحطة، مؤكداً دعم السلطة المحلية ممثلة بمعالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة لنجاح هذا المشروع في كل الجوانب مادياً وفنياً.

من جانبه اوضح مدير إدارة الطاقة الشمسية بالوزارة أنه تم الإعلان عن 7مناقصات لإنشاء محطات تعمل بالطاقة الشمسية في عدة مناطق من ضمنها محافظة المهرة، مؤكدا أنه سيتم عمل مخطط بإنشاء طاقة شمسية بقدرة (10ميجاوات) وكذا فتح مضاريف قريباً في المحافظة بموجب توجيهات وزير الكهرباء والطاقة د. أنور كلشات.

وبين بأن الوزارة حاليا في المرحلة الثانية للمناقصات مع تأهيل الشركات المتقدمة للإستثمار في مشروع الطاقة تليها المرحلة الثانية.

وفي سياق آخر أشار مدير إدارة الطلب وكفاءة الطاقة بالوزارة إلى أن نظام الأمن الذي ستزود به المحطات هو نظام "بي أوه تي" زهو النظام التي تعود ملكيته للدولة، موضحاً أن مشاريع الطاقة التي تعتبر الأولى من نوعها ستشجع الاستثمار وتعود بالنفع للمحافظة، معبراً عن شكره للسلطة المحلية وتذليلها كافة الصعوبات لإنشاء هذا المشروع بالمحافظة.