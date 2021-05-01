اخبار الخليج / اخبار اليمن

الخارجية الأمريكية: لا يوجد حل للأزمة اليمنية دون دعم السعودية

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الأمريكية: لا يوجد حل للأزمة اليمنية دون دعم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت الخارجية الأمريكية، السبت، أنه لا يوجد حل للأزمة اليمنية دون دعم السعودية.

 

وقال سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تدعم جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية.

 

والخميس، التقى الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج.

 

لقاء بحث فيه الطرفان مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة المبذولة بشأن الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

 

وتكثف الولايات المتحدة من مساعيها لحلحلة الأزمة اليمنية؛ حيث توجه الخميس المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندركينج، إلى السعودية وعمان.

 

ومؤخرا، أعلنت السعودية عن مبادرة للسلام في اليمن تضمنت وقفا شاملا لإطلاق النار وتخفيف قيود شحنات الوقود المتجهة إلى ميناء الحديدة وفتح مطار صنعاء بإشراف من التحالف والأمم المتحدة واستئناف العملية السياسية.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا