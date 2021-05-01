العكيمي يدعو أبناء الجوف للنفير والتعبئة العامة لمواجهة مليشيا الحوثي الإيرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

دعا محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي أبناء المحافظة واليمن بشكل عام الى النفير ومساندة الجيش الوطني حتى القضاء على ميليشيا الحوثي الإرهابية واستعادة اليمن الجمهوري.



جاء ذلك خلال ترأسه لقاء موسع ضم قيادات السلطة المحلية وعدد من وجهاء واعيان قبائل دهم.

واكد على التعبئة في صفوف ابناء الجوف استجابة لدعوة محافظ مارب اللواء سلطان العرادة لمحاربة مليشيات الحوثي الايرانية.

وقال محافظ الجوف " ان مأرب جمعت كل اليمنيين وهي اليوم تلبية لدعوة النفير العام في مواجهة المشروع الايراني والدفاع عن مارب التي احتضنت حضارة سبأ وستكون منطلق لتحرير اليمن واعادة التاريخ العظيم".

كما دعا جميع ابناء الجوف ومن يسكنها من الابطال الاحرار الذين ضحوا ولازالوا في الدفاع عن الجمهورية وقدموا فلذات اكبادهم رخيصة في مواجهة البربرية الحوثي إلى النفير ومواصلة عطاءهم للحرية وتضحياتهم لدحر المليشيا التي أصبحت لعبة بيد ايران وتحرير كامل تراب الوطن منها".

وأضاف العكيمي"ً لا قول إلا قول الميدان وما خرجنا من بيوتنا إلا لنعود إليها أحرارا ".