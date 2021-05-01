شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديرية الخوخة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.



وجرى خلال الفترة من 8 حتى 14 أبريل 2021م، ضخ 455,000 لتر من المياه الاستخدام للخزانات، وضخ 315,000 لتر من المياه الصحية للخزانات ، وتنفيذ 28 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد منها 8,400 فرد.