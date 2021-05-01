وكيل أول المهرة يدشن مشروع السلة الغذائية الرمضانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن وكيل أول محافظة المهرة الأستاذ مختار بن عويض الجعفري، الجمعة، مشروع السلة الغذائية الرمضانية للأسر الفقيرة والمتعففة والنازحين في المحافظة المقدم من الجمعية اليمنية الألمانية للإغاثة الأنسانية وجمعية الهدى الإسلامية ويستهدف 100 أسرة.



وخلال التدشين الذي حضره نائب مدير عام مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل الأستاذ سالم سويلم، ثمن الجعفري دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإغاثية الإنسانية في شهر رمضان الفضيل، موكداً دعم السلطة المحلية لمثل هذه المشاريع التي تخدم شريحة الفقراء وذوي الدخل المحدود والنازحين.

وقال الجعفري: بما أن المهرة أصبحت قبلةً للنازحين وأمان للخائفين كونها المحافظة الوحيدة التي تنعم بالأمن والأستقرار في ظل الظروف الاستثنائية التي تعاني منها البلاد، ندعو التجار وفاعلين الخير ومنظمات المجتمع المدني إلى المزيد من الدعم ومساندة السلطة المحلية بفعل الخير في شهر رمضان ، معبراً عن شكره للجمعية اليمنية الألمانية للإغاثة الأنسانية وجمعية الهدى الإسلامية على تمويلهم لهذا المشروع.

من جانبه أكد نائب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، سالم سويلم على اهمية تقديم التسهيلات لأجل ان تصل المساعدات لكل المحتاجين ذوي الدخل المحدود بالمحافظة.

فيما أوضح ممثل مؤسسة السبيل للتنيمة الاجتماعية الأستاذ عبدالرحيم مطران، ان المشروع الذي تنفذه المؤسسة يأتي برعاية من السلطة المحلية ممثلة بمعالي المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر وبإشراف مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل وبتمويل من الجمعية الالمانية اليمنية للإغاثة والتنمية وجمعية الهدى الإسلامية ويستهدف الأسر الفقيرة والنازحين في المحافظة.