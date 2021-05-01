بن دغر يعزي الشيخ حمد بن علي بن جلال في وفاة شقيقه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ببرقية عزاء ومواساة إلى الشيخ حمد بن علي بن جلال عضو مجلس الشورى وإلى آل جلال وكافة قبائل عبيدة نقل اليهم في مستهلها تعازيه في وفاة الشيخ سعيد بن علي بن جلال الذي انتقل إلى رحمة ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجاز في خدمة الوطن.



واشاد الدكتور بن دغر بمناقب الفقيد وإسهاماته في العمل الخيري وإصلاح ذات البين وتضحياته الوطنية في الدفاع عن الثورة والجمهورية.

وعبر بن دغر عن احر تعازيه وصادق مواساته بهذا المصاب الجلل، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.