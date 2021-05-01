شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين حملة التطعيم ضد وباء كورونا في مديرية حات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن محسن مشخفي مدير عام مديرية حات بحضور الأمين العام للمجلس المحلي الشيخ سعيد ضاوي بلحاف ومدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور عبدالله محسن محمد، الجولة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا كوفيد 19.



وتستهدف الحملة العاملين الصحيين في المرافق الصحية بالمدبرية والأشخاص الذين تجاوزت اعمارهم 60 عاما والمصابين بالأمراض المزمنة.

ودعا الأستاذ حسين علي بن حمدون مشرف التحصين بالمديرية المستهدفين إلى التفاعل الإيجابي مع الحملة وأخذ اللقاحات لحمايتهم من الإصابة بالوباء، مشيدا بالدعم الذي تقدمه السلطة المحلية ومكتب الصحة والسكان بالمحافظة لإنجاح الحملة.