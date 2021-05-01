ناشط سياسي جنوبي يكشف أيهما أقرب لحل الأزمة باليمن.. السياسي أم العسكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

الشحات غريب

علق الناشط السياسي الجنوبي محمد سعيد باحداد،على المخرج للازمة اليمنية وهل هو الحل العسكري أم السياسي.



وأكد في تصريحات خاصة بأن الحل الأقرب للأزمة اليمنية كافة الحلول سياسياً عسكرياً لأن المرحلة والظرف يتطلب الحل السياسي دبلوماسيا وكذلك الحل العسكري لمواجهة وردع أطماع ، ومليشيات الاخوان والحوثي الإرهابية على الأرض وما يحدث اليوم في الضالع وابين وحدود لحج هو في نطاق الحل العسكري.

كما أن قيادة الانتقالي ممثلة بالرئيس عيدروس قاسم الزبيدي تندرج اليوم في إطار الحل السياسي الخارجي بالتزامن مع عمليات الدفاع عن الأرض الجنوبية من خطر النفوذ الإيراني والتركي.

وأختتم حديثه قائلاً: نحن كجنوبيين نعتبر إتفاق الرياض خطوة من خطوات الاستقلال لهذا نحن متمسكين به رغم تأخير تنفيذ خطواته بسبب جزء معطل في الشرعية اليمنية وهم إخوان اليمن (حزب الإصلاح) .