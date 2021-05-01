القائم بأعمال أمين عام محلي سيحوت يدشن الحملة الوقائية للتحصين من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية سيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده، الحملة الوقائية للتحصين من فيروس كورونا، وذلك بتكليف من الشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت.



ومن جانبه قدم باعبده جزيل شكره للسلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمعالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، لما توليه من اهتمام بالقطاع الصحي، لا سيما في ظل انتشار وباء كورونا، وغيره من الحميات والأوبئة، كما شكر باعبده مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة وبالمديرية، للجهود الجبارة التي يتم بذلها في سبيل إنجاح حملة التحصين والحد من انتشار فيروس كورونا.

كما أشاد باعبده بالعاملين في المجال الصحي عموماً، وبفريق التحصين بشكلاً خاص، للجهود المبذولة في تنفيذ الحملة الوقائية للتحصين، وكيفية التعامل مع اللقاح، و الفئة المستهدفة وفقاً للأساليب والمهارات التي اكتسبها الفريق خلال الدورة التدريبية الخاصة بالحملة.

وفي نفس السياق شكر مدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية الأستاذ سعيد مبارك معرابي السلطة المحلية بالمحافظة لدعمها السخي لمكتب الصحة بالمديرية ، مثمناً الجهود التي بُذلت من قِبل مكتب الصحة والسكان بالمحافظة ممثلاً بالأستاذ عوض مبارك سعد، من خلال الدعم والإرشاد والمتابعة لتنفيذ الحملة.

كما شكر معرابي جهود السلطة المحلية بالمديرية ممثلة بالشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت، لاهتمامها ودعمها الكبير والمستمر للقطاع الصحي بالمديرية ، بالإضافة لتذليلها لكافة العوائق التي من شأنها إعاقة تنفيذ الحملة.

وناشد مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية سيحوت الأستاذ سعيد مبارك معرابي ، كافة المواطنين بالمديرية، بضرورة التحصين من فيروس كورونا للحد من انتشار الوباء، خصوصاً لمن تجاوزت اعمارهم ال60 عاماً ، و من يعانون من أمراض مزمنة، مضيفاً بأن اللقاح آمن، ولا داعي للقلق بشأنه.