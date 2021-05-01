شكرا لبحثكم عن خبر فيديو ..مشاهد متفرقة للعمليات النوعية التي شنتها القوات المسلحة الجنوبية والمشتركة فجر اليوم بالضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مشاهد متفرقة للعمليات النوعية التي شنتها القوات المسلحة الجنوبية والمشتركة فجر اليوم في قطاع الفاخر جنوبي منطقة العود شمال غرب الضالع، والتي حققت فيها قواتنا مكاسب ميدانية بالسيطرة على مواقع استراتيجية وتكبيد المليشيات خسائر كبيرة تمثلت بإحراق آليات وسقوط العشرات من العناصر المليشياوية بين قتيل وجريح بينهم قيادات ميدانية بارزة.

المواجهات لاتزال حتى الان مستمرة والمليشيات تحاول باستماتة استعادة مواقعها التي خسرتها إلا أنها تتلقى مزيد من الضربات ومزيد من الخسائر.

السبت: 1 مايو 2021م

11:45 منتصف اليوم بتوقيت العاصمة عدن

#المركز_الإعلامي_لمحور_الضالع_القتالي

#فؤاد_جباري