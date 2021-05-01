شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تكريم اوائل مسابقة القرآن الكريم للعام 1442هـ بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

نظمت الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم بمحافظة المهرة ، حفلاً تكريمياً للطلاب الأوائل في مسابقة القرآن الكريم للعام 1442هـ ضمن مشروع المسابقات القرآنية.



و أشاد وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويض، بدور الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم بالمحافظة وحرص القائمين عليها لخدمة كتاب الله..مجدداً دعم السلطة المحلية بالمحافظة للجمعية وفق الإمكانيات المتاحة.

وفي ختام الحفل تم تكريم الطلاب الأوائل حفاظ كتاب الله.