شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ الحديدة يحذر من صفحة بتويتر "مزورة" باسمه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفى محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر صلة بالحساب الذي يحمل اسمه باللغة العربية في موقع التواصل الأجتماعي "تويتر".



وأوضح المحافظ طاهر في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) أن الحساب الوحيد له في كافة مواقع التواصل الإجتماعية بموقع "تويتر" يحمل أسمه باللغة الإنجليزية (dr.alhasan taher)..مشيراً إلى أن البيانات والتصريحات المعتمدة يتم نشرها من خلال وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) او الحسابات الرسمية لمكتب الإعلام بالمحافظة.