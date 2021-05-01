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٦٥ ألف مستفيد من الخدمات الطبية بهيئة مستشفى سيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية بهيئة مستشفى سيئون بمحافظة حضرموت، خلال الربع الاول من العام الجاري ٢٠٢١م ٦٥ ألف ٨٩٤ حالة منها ٧ ألف و ٩٥٣ مريض تردد على الطوارئ العامة.

 

وذكر رئيس هيئة مستشفى سيئون الدكتور انيس عيديد لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان ٣٣ ألف شخص استفادوا من خدمات المختبر بالهيئة ، و ٤ ألف و ٤٣٥ مريض ترددوا على العيادات الخارجية ، فيما المرقدين بالاقسام بلغ الفين و ٢٤٦..مشيراً الى ان اجمالي الولادات الطبيعية لنفس الفترة بلغت الف و ٦٣٦ ، الى جانب ٢٨٧ عملية ولادة قيصرية فيما ٤٦ طفل استفاد من وحدة الخدج بالمستشفى .

 

واوضح رئيس الهيئة الى انه تم اجراء ٣٨٦ عملية جراحية..مشيرا الى ان قسم العناية المركزة استقبل ١٣٤ حالة ، وكذا استفادة ٤ ألف و ٢٤٥ مريض من الصيدلية المجانية ، و ٣ ألف و ٦٣٩ من خدمات الرعاية الصحية الاولية ، اضافة الفين مستفيد من الصحة الانجابية ، و ٤ ألف و٥٤٣ من الاجهزة التشخصيصة .

 

وبين عيديد ان، ٥٠٢ حالة استقبلتها عيادة الفرز الخاصة بحالات الاشتباه بفيروس ، وتم ترقيد منها ٨٧ بمركز العزل بالهيئة .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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