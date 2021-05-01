٦٥ ألف مستفيد من الخدمات الطبية بهيئة مستشفى سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية بهيئة مستشفى سيئون بمحافظة حضرموت، خلال الربع الاول من العام الجاري ٢٠٢١م ٦٥ ألف ٨٩٤ حالة منها ٧ ألف و ٩٥٣ مريض تردد على الطوارئ العامة.



وذكر رئيس هيئة مستشفى سيئون الدكتور انيس عيديد لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان ٣٣ ألف شخص استفادوا من خدمات المختبر بالهيئة ، و ٤ ألف و ٤٣٥ مريض ترددوا على العيادات الخارجية ، فيما المرقدين بالاقسام بلغ الفين و ٢٤٦..مشيراً الى ان اجمالي الولادات الطبيعية لنفس الفترة بلغت الف و ٦٣٦ ، الى جانب ٢٨٧ عملية ولادة قيصرية فيما ٤٦ طفل استفاد من وحدة الخدج بالمستشفى .

واوضح رئيس الهيئة الى انه تم اجراء ٣٨٦ عملية جراحية..مشيرا الى ان قسم العناية المركزة استقبل ١٣٤ حالة ، وكذا استفادة ٤ ألف و ٢٤٥ مريض من الصيدلية المجانية ، و ٣ ألف و ٦٣٩ من خدمات الرعاية الصحية الاولية ، اضافة الفين مستفيد من الصحة الانجابية ، و ٤ ألف و٥٤٣ من الاجهزة التشخصيصة .

وبين عيديد ان، ٥٠٢ حالة استقبلتها عيادة الفرز الخاصة بحالات الاشتباه بفيروس كورونا، وتم ترقيد منها ٨٧ بمركز العزل بالهيئة .