القوات الشرعية تكبد ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات بمارب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تكبّدت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، خسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهات القتال غرب محافظة مارب، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش الوطني نفّذوا كميناً محكماً استهدف مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية في جبهة المشجح، وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 17 حوثيًا بين قتيل وجريح.

وأشار الى ان أبطال الجيش الوطني استعادوا أسلحة متوسطة وخفيفة وكمّيات من الذخائر كانت بحوزة تلك العناصر.

وفي جبهة الكسارة، استهدفت مدفعية الجيش الوطني تجمعات وتحركات للمليشيا الحوثية وألحقت بالمليشيا خسائر بشرية ومادية منها إعطاب عربة مدرعة وتدمّير عدد من الأطقم وسقوط من كانوا على متنها بين قتيل وجريح.

وفي السياق، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات تجمعات وتعزيزات للمليشيا الحوثية في مواقع متفرقة غرب مارب، وأسفر القصف عن تدمير عدد من العربات والأطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها.