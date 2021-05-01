مأرب.. الجيش الوطني يكبّد المليشيا الحوثية خسائر كبيرة في جبهة المشجح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

نفّذت وحدة من قوات الجيش الوطني، امس، هجوماً خاطفاً استهدف قدرات مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة المشجح غرب مارب، وألحق بها خسائر مادية كبيرة.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" إن أبطال الجيش الوطني تمكنوا من تدمير العيارات والمدفعية المعادية في عمق العدو الحوثي بجبهة المشجح، ومصرع كل طاقمها من العناصر الحوثية".

وأضاف المصدر "أن أبطال الجيش الوطني عادوا إلى مواقعهم السابقة بسلام بعد نجاحهم في تنفيذ الهجوم في عمق العدو خلف خطوط النار".

وفي وقت لاحق، استهدفت مدفعية الجيش الوطني تجمعات المليشيا الحوثية وكبّدتها خسائر في العتاد والأرواح.

وفي السياق، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تعزيزات معادية كانت في طريقها إلى الجبهات الغربية، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات.