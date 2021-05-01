شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة انتصارات القوات الجنوبية في جبهة الضالع قعطبة الفاخر اليوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تشهد منطقة الفاخر بالضالع معارك ضارية بهذه الاثناء بين قوات المقاومة التابعة للشرعية وبين قوات الحوثيين. وقال مصدر لكريتر سكاي:تقوم بهذه اللحظات قوات المقاومة والامن بتأمين المناطق المحررة بالفاخر ومراقبة اي جيوب او خلاياء نائمة وتوجيهات صارمة بالضرب بيد من حديد لكل من يحاول اللعب في النار او يثبت تورطه بالمخابرات مع الحوثيين. واختتم:المعارك تزداد ضراوة الان بالفاخر وتم استهداف مجمع مدرسة بيت الشرجي تسبب بسقوط قتلى وجرحى بصفوف الحوثيين فيما تبة راضيه على وشك السقوط.

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