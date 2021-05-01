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يزيد بن سلمان - شبوة - عاجل #الضالع المناضل يحيى الشوبجي، يرتقي شهيدا في جبهة القتال في الضالع ويلتحق باولاده الثلاثة الذين استشهدوا جميعا في جبهات القتال، بعد ان سطروا اروع صفحات التاريخ والتضحية والفداء، ونسجوا من دمائهم الطاهرة قصص ستخلد للاجيال، رحمك الله ياعم يحيى قلوبنا حزينة وموجوعة بهذا المصاب الجلل ولكنك في قرب الله اجمل ربنا يرحمك و يسكنك فسيح جنانك. *انا لله وانا اليه راجعون*

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