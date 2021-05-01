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وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير هدف جوي معادي تجاه مدينة جدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

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أعلنت وزارة الدفاع السعودية، السبت، اعتراض وتدمير هدف جوي معاد تجاه مدينة جدة.

 

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

 

يذكر أن الدفاعات السعودية كانت اعترضت قبل أيام مسيّرة مفخخة أطلقت باتجاه المملكة.

 

وقال تحالف دعم الشرعية إن انتهاكات مليشيات الحوثي جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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