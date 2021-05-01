اخر الاخبار من جبهة الضالع قعطبة الفاخر

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يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مصدر عسكري رفيع في غرفة العمليات المشتركة لمحور الضالع القتالي بأنَّ المعارك تدور الآن في محيط مجمع مدرسة بيت الشرجي في الأطراف الشماليَّة لحبيل العِبدي شمال مديرية قعطبة. وأضاف أن القوَّات المسلَّحة الجنوبيَّة تحكم سيطرتها على مفرق بيت الشرجي مع تقهقر قوات المليشيات الحوثية. وأكّد المصدر أن المعارك مازالت مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وسط تقدم للقوَّات الجنوبيَّة. 5:20 فجرًا بتوقيت العاصمة عدن #معركة_قطع_النفس #المركز_الإعلامي_لمحور_الضالع_القتالي

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