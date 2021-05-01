شكرا لبحثكم عن خبر هل هو زوج بلقيس فتحي ؟ .. إعلامية تنشر أول صور لخطيب المهرة البحرينية وتحسم الجدل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن صور خطيب الممثلة المهرة البحرينية، للمرة الأولى، بعد ساعات قليلة من خروجها في مقطع فيديو تؤكد فيه عدم ارتباطها برجل الأعمال السعودي سلطان بن عبد اللطيف زوج الفنانة فتحي.

تجلس مع خطيبها في أحد المطاعم

ونشرت العيدان صورتين عبر صفحتها على إنستغرام، الأولى ظهرت فيها المهرة البحرينية وهي تجلس مع خطيبها في أحد المطاعم، بينما تم التقاط الصورة الثانية للشاب من الخلف.

خطيب المهرة البحرينية لأول مرة

وعلقت الإعلامية الكويتية على الصورتين:” خطيب المهرة البحرينية لأول مرة”، لترد عليها سيدة الأعمال اللبنانية ندى فاضل :” الله يهنيها من حقها تتزوج شخص من عمرها وتعيش حياه طبيعيه”.

البحث عن جنسية خطيبها

وذهب العديد من المتابعين للبحث عن جنسية الشاب، فادّعى بعضهم أن اسمه يوسف، ويحمل الجنسية العراقية، وهو منفصل عن زوجته ويعيش في بريطانيا، بينما قال آخرون إن الشاب من ”البدون“، وقال غيرهم إنه “سعودي أو قطري”، دون تأكيد حتى الآن عن جنسيته الحقيقية.