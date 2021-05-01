شكرا لبحثكم عن خبر اخطاء وقع فيها مسلسل (خلف الشمس) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حاز مسلسل خلف الشمس الذي تبثه قناة السعيدة على اكبر متابعة جماهيرية للاعمال الدرامية في اليمن هذا العام.

وتحكي قصة المسلسل حكاية عدد من اليمنيين الذين اضطرتهم الحرب للسفر إلى خارج اليمن .

ويقع المسافرون في قبضة عدد من القراصنة الذين يحولون الاستيلاء على مقدراتهم لتبدأ رحلة معاناة جديدة .

ورغم ان المسلسل يعد من ابرز الاعمال الدرامية التي انتجت في اليمن هذا العام إلا ان القائمين عليه وقعوا في عدد من الاخطاء.

ومن بين الاخطاء الغريبة التي وقع فيها منتجو العمل هو ظهور شخصيات جديدة وسط المسلسل واختفاء بعضها بداية العمل بصورة مفاجئة.

ولوحظ غياب عدد من الممثلين بصورة مفاجئة ثم ظهورهم بحلقات لاحقة دون ابداء اسباب هذا الغياب.