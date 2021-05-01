الان هجوم عنيف على قوات الحوثي في الفاخر

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يزيد بن سلمان - شبوة - سبقه تمهد مدفعي..
قال المركز الاعلامي للقوات المشتركة في قطاع قعطبة الضالع مريس ان القوات الجنوبية شنت منذ قليل هجوما واسعا على مليشيا الحوثي في منقطة الفاخر لايزال مستمر حتى هذه اللحظة.
وكان المركز ذاته اعلن منذ نحو ساعة عن بدء قصف مدفعي، مازال مستمر حتى اللحظة، مركز استهدف تحصينات وقوات الحوثي في مناق التماس شمال قعطبة في قطاعي باب غلق والفاخر.
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