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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفجير وحرق.. 9 آلاف انتهاك حوثي بحق التعليم في الجوف

السبت 1 مايو 2021

الخليج 365

رصد تقرير حقوقي ارتكاب ميليشيات الحوثي حوالي 9 آلاف انتهاك بحق التعليم في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، منذ انقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014 وحتى مارس الماضي.



وأفاد التقرير الذي أشهرته لجنة الحقوق والإعلام في محافظة الجوف، أنه تم رصد 8 آلاف و998 انتهاكاً بحق التعليم في المحافظة خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى مارس2021، مشيراً إلى أن انتهاكات التعليم خلال الفترة المذكورة في تزايد في ظل تدهور التعليم بالمديريات التي تسيطر عليها الميليشيات في المحافظة.

كما تستمر ميليشيات الحوثي باستهداف ممنهج للعملية التعليمية من تفجير وإحراق للمدارس بصورة متعمدة، واستخدامها للأعمال العسكرية ومخازن للأسلحة، والتعسفات ضد الكوادر التربوية.

قتل وتعذيب واعتقالات

إلى ذلك تنوعت الانتهاكات المرصودة ما بين قتل واعتداءات وتعذيب واعتقالات ونهب للمساعدات الإنسانية وتجنيد الأطفال من المدارس ونزوح وتشريد التربويين وحرمان الطلاب من التعليم وتفجير للمنازل والمدارس واقتحام ونهب للمؤسسات التعليمية.

وبلغت حالات القتل 9 واستهدفت التربويين، فيما بلغت حالات الاعتداء الجسدي والتهديد 174.

كما سجل فريق الرصد 750 حالة اختطاف وإخفاء قسري، وتم رصد 25 حالة تعذيب وحشي في سجون ميليشيات الحوثي، و463 حالة نزوح وتشريد قسري للتربويين، و17 تفجيرا لمنازل التربويين والمعلمين.

فصل وتعسف وظيفي

إلى ذلك أضاف التقرير أن "الميليشيات تواصل التعسفات والفصل الوظيفي بشكل مستمر في حق المعارضين لها بمحافظة الجوف حيث تم تسجيل 1340 حالة فصل وتعسف وظيفي تنوعت بين فصل وظيفي وإقصاء ممنهج وتهديد بالفصل وإحلال كوادر موالين للحوثيين".

ووثق الفريق 176 حالة اقتحام للمنشآت التعليمية بين مدارس حكومية ومدارس أهلية ومدارس القرآن الكريم ومعاهد تعليمية ومعاهد تدريب، وتم رصد 10 حالات تفجير وإحراق للمدارس والمؤسسات التعليمية في الجوف، وسُجلت 181 حالة انتهاك استخدام المدارس ومؤسسات التعليم في الأعمال العسكرية ومخازن للأسلحة وسجون وأماكن للحشد والتدريب.

كما بلغت حالات التجنيد للأطفال دون السن القانونية 394، فيما بلغ عدد حالات نهب المساعدات الإغاثية 634.

تحريف للمنهج الدراسي

إلى ذلك سجل الفريق 433 فعالية وأنشطة ثقافية لطمس الهوية الوطنية، تنوعت بين تحريف للمنهج الدراسي وإجبار الطلاب والمدرسين على المشاركة في الفعاليات الطائفية التي تدعو إلى حضورها ميليشيات الحوثي، فيما بلغ عدد انتهاكات وجرائم تغيير المناهج بصورة طائفية 142.

واستغلت ميليشيات الحوثي المراكز الصيفية للتعبئة والحشد والتحريض على الكراهية، حيث بلغت عمليات الانتهاكات والإجبار لحضور المراكز الصيفية التابعة للميليشيات 94، فيما وصلت حالات الجبايات لدعم الحرب التي تفرضها الميليشيات على أولياء الأمور والطلاب في المدارس والتي تعد انتهاكاً صارخاً بحق الأطفال والتعليم إلى 224.

كما سجل الفريق عدد الطلاب الذين حرموا من التعليم خلال فترة التقرير والمهجرين من الجوف والذي وصل إلى 3867، فيما وثق التعسفات في المدارس الأهلية والتي بلغت 23.