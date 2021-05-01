شكرا لبحثكم عن خبر سكان المكلا يهينون موكب رئيس الحكومة بالاحذية .. فيديو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشطاء عبر برامج التواصل الاجتماعي، تسجيل مصور، تظهر تعرض موكب رئيس الوزراء ي عبدالملك لهتافات مناهضة ورمي بالأحذية، في مدينة بحضرموت.

واظهر التسجيل المصور ترديد عدد من المواطنين الذين تجمعوا أثناء مرور موكب رئيس الوزراء، لهتافات مناهضة للحكومة تطالبهم بالرحيل، ورددوا شعار (برع برع برع).

وحسب التسجيل الذي تابعه""، ظهر أحد المواطنين وهو يمر بجوار الموكب ويرمي سيارات الموكب بالأحذية.

وتعليقا على التسجيل المصور، قال الصحفي أحمد باجردانة : ‏‏"عصر اليوم موكب رئيس الوزراء ”معين عبدالملك“ و محافظ ‎حضرموت ”فرج البحسني“، قابله أهالي مدينة ‎المكلا بالرجم مرددين عبارة ”برع بكم“، وذلك نتيجة للأوضاع المعيشية والخدمية المتدهورة التي تعيشها المحافظة".

ومنذ أيام يتواجد رئيس الوزراء اليمني، وعدد من الوزراء في محافظة حضرموت بعد عودتهم من المملكة العربية السعودية.