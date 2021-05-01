شكرا لبحثكم عن خبر محافظ المحويت في الحكومة الشرعية يعزي في وفاة السلالي عبدالملك السياني ويترحم عليه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تحدى مسؤول يمني بارز، صباح اليوم السبت، تحدى رجال "الشرعية"، بتقديمه للعزاء في وفاة أحد أذرع مليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء.

وقال الدكتور صالح سميع، محافظ محافظة المحويت الموالي للحكومة اليمنية المعترف بها، في نشر على صفحته بالفيسبوك، رصده " المشهد اليمني "، "غفر الله للواء : عبدالملك السياني كان صديقي وكنت أرتاد منزله للمقيل بين حين وآخر

- كان شهم النفس كريم اليد يحب المديح ويحب مادحيه أيما حب !!!".

وأضاف: " كان مفتونا بالسلالي العنصري حسن نصر الله ويراه مثلا للقيادة العربية في مواجهة إسرائيل ...".

وتابع: " أدرك الهاشميون السلاليون العنصريون نفسية الرجل فالتفوا حوله وولدوا لديه شعورا بأنه رجل استثنائي في زمانه وأن الرئيس علي عبدالله صالح ينتقص قدره ويعامله باحتقار وأدركت هذا بنفسي وأشهد الله على قولي".

و أردف: "نتج عن كل ذلك خدمته للمشروع السلالي العنصري دون أن يشعر وقد تعمق ذلك بعد ضرب منزله بصنعاء من قبل التحالف في أول أشهر الحرب".

واستطرد: " كان مفتونا بالبحث عن الآثار وجمع قطع ماستطاع منها في منزله وقد رأيت ما استطاع جمعه في منزله".

وقال: "غفر الله لك يا صديقي وأكرم مثواك وإن كنت أعرف أن كلامي هذا لا يروق لكثير من رجال الدولة ونظام شرعيتها"؛ حد تعبيره.

وتوفي وزير الدفاع والنقل الاسبق، وعضو مجلس الشورى الحليف للحوثيين اللواء عبدالملك السياني، متأثرا من إصابته بفيروس كورونا المستجد في العاصمة صنعاء.