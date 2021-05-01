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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير هدف جوي معادي تجاه جدة

السبت 1 مايو 2021

الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، السبت، اعتراض وتدمير هدف جوي معادي تجاه مدينة جدة.



وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

يذكر أن الدفاعات السعودية كانت اعترضت قبل أيام مسيّرة مفخخة أطلقت باتجاه المملكة.

وقال تحالف دعم الشرعية إن انتهاكات ميليشيات الحوثي جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين.