شكرا لبحثكم عن خبر العسكري الذي خان عفاش وعلي محسن يلقى ربه في ظروف غامضة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكدت مصادر وفاة وزير الدفاع اليمني السابق، اللواء عبدالملك السياني، في ظروف غامضة بالعاصمة صنعاء. ونعى قياديون وناشطون حوثيون، اللواء السياني، دون ذكر أسباب الوفاة. والسياني أحد أبرز القيادات العسكرية الموالية للحوثيين، وتولى عدة مناصب خلال أكثر من ثلاثة عقود مضت في مؤسسة الجيش اليمني إبان حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أبرزها وزير الدفاع. وولد اللواء السياني في أربعينيات القرن الماضي بمنطقة سيان في مديرية سنحان محافظة صنعاء.

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