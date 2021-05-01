شكرا لبحثكم عن خبر تراجع عدد إصابات كورونا وسبع وفيات في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي عدة حالات مصابة بفيروس كورونا اليوم بالعاصمة عدن. وقال مصدر خاص لكريتر سكاي ان الوفيات اليوم في مركز العزل بمستشفى الجمهورية بلغت7 حالات. واضاف ان الحالات المتوفي 3 نساء توفيتا داخل مركز العزل بمستشفى الجمهورية. وواصل قائلا فيما عدد حالات الوفاة من الرجال بسبب فيروس كورونا 4 حالات. ونوه بالقول ان عدد حالات الاصابة اليوم قليل عما في الايام الاخيرة.

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