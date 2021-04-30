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تعز.. السيول تجرف عدد من السيارات وتغلق طريق "الأقروض"

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المنامة - ياسر ابراهيم - جرفت سيول الأمطار، الجمعة، عدد من السيارات في منطقة الأقروض بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن).
 
وقال سكان محليون لـ"يمن شباب نت"، إن "أمطار غزيرة هطلت على مناطق جنوب تعز، ما أدى إلى تدفق السيول بشكل كثيف".
 
وأضاف السكان أن السيول جرفت عدد من سيارات المواطنين في منطقة الصرم بالاقروض التابعة لمديرية المسراخ جنوب تعز.
 
ويعتبر طريق "الأقروض" الشريان الوحيد الذي يمر عبره السكان من مناطق الحكومة الشرعية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في تعز.
 
ومنذ أيام تشهد محافظات عدة باليمن أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية.
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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