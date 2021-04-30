الحوثيون يوقفون 35 مبادرة إنسانية ويعتقلون عشرات المتطوعين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 30 أبريل 2021

في الوقت الذي استمرت فيه الفعاليات الخيرية الرمضانية التي تنفذها مبادرات شبابية تطوعية وتستهدف عبر مشاريع مختلفة فئات النازحين والفقراء بمناطق سيطرة الحكومة اليمنية الشرعية، ضيقت الميليشيات الحوثية الخناق على العشرات من هذه المبادرات في العاصمة صنعاء ومدن أخرى، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أعداد الفقراء والجوعى في مناطق سيطرة الجماعة إلى أرقام غير مسبوقة. وأفادت - في هذا السياق - مصادر محلية حقوقية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات منعت منذ مطلع شهر رمضان 35 فرقة ومبادرة شبابية تطوعية من تنفيذ مشاريع إنسانية لصالح الآلاف من الفقراء في صنعاء ومدن يمنية أخرى. وقالت المصادر إن الجماعة نشرت قبل نحو أسبوعين جواسيس بمعظم أحياء ومناطق العاصمة ومدن الأخرى لمراقبة المبادرات الشبابية التي تقدم المعونات للأسر الفقيرة والأشد فقرا. وكشفت عن اعتقال الميليشيات العشرات من الشبان والشابات العاملين بتلك المبادرات لحظات تسليمهم المعونات لصالح الفقراء في صنعاء وريفها ومدن إب وذمار وحجة وتعز والمحويت وعمران، حيث أودعتهم السجون قبل أن تأخذ منهم التزاما بعد العودة للعمل التطوعي الإنساني في مقابل إطلاق سراحهم. وتحدثت المصادر عن قيام الجماعة بمصادرة كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية بينها مساعدات نقدية وأخرى غذائية، وكذلك بطانيات وملابس ومكائن خياطة وخيم واقية للأمطار وغيرها. وطبقا لذات المصادر، فإن من بين الأسباب التي تقف خلف منع الميليشيات للفرق من العمل التطوعي ادعاء الجماعة بوجود ما قالت إنه صندوق مختص بهذا الجانب ويعمل تحت إشراف وإدارة ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، وهو كيان حوثي تم ابتكاره قبل عامين لشرعنة ابتزاز المنظمات الدولية وحرف مسار تمويلاتها الممنوحة لليمنيين المحتاجين لصالح المجهود الحربي. وعلى ذات الصعيد، شكا طواقم أعمال إنسانية وتطوعية في أحياء: (باب اليمن وصنعاء القديمة والبليلي والقاع وبيت بوس والسنينة والتحرير) في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» من تعرضهم قبل أيام لمضايقات وعمليات مصادرة واعتقال هدفها منعهم من ممارسة أي نشاط خيري بنطاق العاصمة إلا تحت نظر مشرفي الجماعة على مستوى الأحياء. وقال رئيس فريق شبابي متطوع في صنعاء، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن مسلحي الجماعة وفي إطار التضييق المستمر على الأعمال الإنسانية منعوا الاثنين الماضي ناشطين من توزيع مواد غذائية لأكثر من 100 أسرة متعففة في أحياء متفرقة بصنعاء بحجة أن تلك المساعدات لا تخضع لأي رقابة حوثية. ولفت الشاب اليمني إلى تهديد الحوثيين له ولفريقه بالاعتقال والسجن والمصادرة والتغريم حال استمرارهم في عملية توزيع المساعدات على الفقراء والمحتاجين، مؤكدا أنه وعددا من زملائه المتطوعين بدأوا مطلع رمضان بحملة واسعة لتأمين مواد غذائية ومساعدات نقدية للكثير من الأسر ممن ضاق بها الحال نتيجة الظروف الحالية التي أوجدها الانقلاب والحرب الحوثية. وأوضح أنه تعود منذ أعوام بدعم من متطوعين وفاعلي خير من اليمنيين وغيرهم النشاط في العمل الإنساني والخيري إلى أن جاءت الميليشيات الحوثية وأوقفتهم عن الاستمرار. وعبر الشاب عن غضبه واستنكاره لتلك الممارسات الحوثية بحق المبادرات الإنسانية التي قال إنها «ترسم ولو القليل من البسمة في وجوه الفقراء والمحتاجين وتخفف البعض من معاناتهم جراء ما لحق بهم من أوجاع وحرمان في ظل الانقلاب الحوثي وفساد قادة الجماعة». وتواصلا لجرائم الميليشيات بحق الفرق والمبادرات الشبابية، تحدثت مصادر محلية في محافظة إب (170 كم جنوب صنعاء) تحدثت مصادر محلية عن إيقاف الانقلابيين في الأيام الأولى من رمضان خمس مبادرات شبابية تطوعية ومنعتها من مواصلة مشروع توزيع وجبات إفطار بسيطة للصائمين يوميا قبيل صلاة المغرب على معظم المساجد وفي الطرقات والشوارع بذات المحافظة. وأفادت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، بأن مجاميع مسلحة حوثية انتشرت قبيل المغرب على طرقات وأبواب مساجد إب وباشرت باعتقال العشرات من الشبان المتطوعين المشاركين في مبادرة «عابر سبيل» لإفطار الصائمين، وصادرت ما بحوزتهم من وجبات ثم هددتهم بالاعتقال والسجن حال عادوا لممارسة ذلك النشاط. وطبقا لذات المصادر، فقد لاقت تلك الممارسات الحوثية استياء وغضبا كبيرين لدى سكان وأهالي المحافظة، حيث اعتبر البعض منهم مثل ذلك العمل الإجرامي بأنه يكشف للجميع زيف ما تدعيه الجماعة من أنها تقوم بخدمة مصالح الناس، وتقف إلى جانب همومهم وأوجاعهم واحتياجاتهم. ومنذ الانقلاب على السلطة الشرعية استخدمت الجماعة الحوثية (حليف إيران في اليمن) مختلف الطرق والأساليب لتضييق الخناق على المؤسسات والجمعيات والمبادرات المجتمعية الإنسانية والخيرية، وعمدت في المقابل إلى إغلاق المئات منها بمناطق سيطرتها، واستحدثت أخرى تابعة لها لتحكم قبضتها على كافة الفعاليات والأنشطة الخيرية والإنسانية. وكانت مؤسسات وجمعيات إنسانية وخيرية شكت في وقت سابق من تدخلات الانقلابيين في أنشطتها ومحاولة فرض أجندة خاصة بهم أثناء عملية توزيع المساعدات مع ممارسة الابتزاز المالي، الأمر الذي دفع الكثير من هذه الجمعيات إلى التوقف عن العمل في ظل الأوضاع المأساوية التي لا يزال يعيشها اليمنيون بمناطق السيطرة الحوثية. وبحسب ما أفادت به تقارير دولية وأخرى محلية سابقة، فقد تسببت الحرب التي أشعلتها الميليشيات في 2014 بواحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث بات اليوم وفقا لذات التقارير أكثر من 22 مليون يمني بحاجة ماسة وعاجلة إلى المساعدة الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يزالون يكافحون لتأمين احتياجاتهم المعيشية الضرورية.

