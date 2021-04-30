قائد عسكري بتعز: المعارك في "مقبنة" مصيرية ونسعى للوصول إلى منطقة "البرح"

المنامة - ياسر ابراهيم - قال قائد اللواء 17 مشاة بمحور تعز، العميد الركن، عبد الملك الأهدل "بأن المعارك التي يخوضها أبطال الجيش الوطني في جبهتي مقبنة والكدحة في الريف الغربي، هي معارك مصيرية ومهمة".



وأضاف في تصريح نقله موقع الجيش "سبتمبر نت"، أن الجيش يسعى من خلالها إلى تطهير كل المناطق الجبلية في الجبهتين، وصولاً إلى منطقة البرح.



وأشار "أن التقدمات الميدانية كبيرة جدا من خلال المناطق التي تم تحريرها فهي استراتيجية ومهمة، وفيها تلقت المليشيات الحوثية خسائر فادحة بشرياً وفي العتاد والسلاح".



وأوضح العميد الأهدل "أنه لا صحة للحديث عن توقف المعارك في جبهة مقبنة وأرياف تعز الغربية والجنوبية"، مشيراً إلى أن أبطال الجيش يخوضون مواجهات ضد مليشيا الانقلاب بشكل مستمر، سواء في مقبنة أو في جبل حبشي أو الأحكوم.



وقال: "معنويات الجيش الوطني مرتفعة وخاصة في شهر رمضان رغم الصعوبات والمناطق الجبلية القاسية والرياح والأمطار، لكن الرجال ثابتون ثبوت الجبال التي يخوضون المواجهات فيها".



وتابع "هناك انهيار وتراجع واضح في صفوف العدو الذي يتكبد خسائر كبيرة، وخلال الأيام الماضية فقدت المليشيا عشرات القادة الميدانيين في صفوفها، إضافة إلى تدمير عدد من الأطقم والآليات العسكرية والأسلحة التي اغتنمها أبطال الجيش الوطني طوال الفترة السابقة".