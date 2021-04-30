نزوح آلالاف من أطراف مأرب باتجاه العاصمة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 30 أبريل 2021

أعلنت الأمم المتحدة، عن نزوح آلالاف المواطنين من أطراف محافظة مأرب إلى عاصمة المحافظة، بسبب احتدام المعارك بعد تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية وتدخل قوات الجيش الوطني .

وقالت في تقرير حديث، مساء الخميس، أن المعارك المحتدمة في مأرب منذ فبراير/شباط الماضي، أدت إلى نزوح أكثر من 18 ألف شخص باتجاه عاصمة المحافظة التي تضم أكبر تجمّع للنازحين على مستوى اليمن.

وأعربت الأمم المتحدة، عن مخاوفها من تحرّك الأعمال العدائية نحو مدينة مأرب والمناطق المحيطة بها، وقالت إن ذلك سيؤدي إلى نزوح 385 ألف شخص صوب ضواحي مدينة مأرب ومناطق محافظة حضرموت، شرقي البلاد.

ويتواصل القتال في مأرب بالوتيرة ذاتها، رغم الحراك الدولي الرامي لوقف إطلاق النار، واستئناف المبعوث الأمريكي تيموثي ليندركينغ، جهوده في المنطقة وذلك بجولة جديدة ابتدأها أمس الخميس، وتشمل الرياض ومسقط.