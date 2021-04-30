اليونيسف تعلن وصول طائرة محمّلة باللقاحات إلى مطار صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، يوم الخميس، وصول طائرة محمّلة بالأف الأطنان من اللقاحات الروتينية، إلى مطار صنعاء الدولي.

وقالت المنظمة في تغريدة لها على منصة التدوين الأصغر "تويتر"، "إن طائرة جديدة هبطت الخميس، عبر مطار صنعاء الدولي، تحمل 14,5 طنًا من اللقاحات الروتينية من ضمنها لقاحات شلل الأطفال".

وأوضحت المنظمة الأممية، أن هذه اللقاحات "ستستخدم في التحصين الروتيني لـ 700 ألف طفل من دون سنة الثانية من العمر".

وأشارت إلى أنها "ستواصل دعمها الطبي لأطفال اليمن، كونهم يستحقون صحة أفضل". حسب تعبيرها.

ولم تذكر المنظمة أي تفاصيل أخرى عن بقية اللقاحات الروتينية الأخرى، والفئة المستهدفة فيها.

