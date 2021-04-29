اليمن تحقق المركز الأول بالمسابقة الاقليمية للقرآن الكريم بجيبوتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

حققت الجمهورية اليمنية المركز الاول في المسابقة الإقليمية لحفظ القرآن الكريم و تلاوته وتجويده للعام 1442هـ الموافق 2021م والتي نظمتها وزارة الشئون الدينية والأوقاف في جمهورية جيبوتي الشقيقة .



وهنأ وزير الأوقاف والارشاد محمد عيضة شيببة في إتصال هاتفي مع المتسابقين الذين مثلوا اليمن في المسابقة، بهذا الفوز وتحقيقهم مراكز متقدمة .. مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بتكريم المتسابقين بهذا الإنجاز .

وكان قطاع التحفيظ في وزارة الأوقاف والإرشاد قد أوفد ثلاثة من حفظة القران للمشاركة في المسابقة وهم الحافظ عمر فرج هادي بامحيسون، فئة المصحف كاملا والذي حاز على المركز الأول وأسامة علي عمر بكير الذي حصل على المركز الثالث في فئة عشرين جزءاً، وناصر حسين ناصر جابر الذي حصل على المركز السابق في فئة عشرة أجزاء.