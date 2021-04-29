رصد 8 الاف و998 انتهاكا لمليشيات الحوثي بحق التعليم في الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

رصدت لجنة الحقوق والإعلام في محافظة الجوف 8 الاف و998 انتهاكاً بحق التعليم في المحافظة خلال الفترة من سبتمبر 2014م وحتى مارس 2021م .



وذكر التقرير الذي جرى إشهاره اليوم بحضور وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي وعدد من قيادات السلطة المحلية بالمحافظة، أن انتهاكات التعليم خلال الفترة المذكورة في تزايد في ظل تدهور التعليم في المديريات التي تسيطر عليها المليشيات في المحافظة، بسبب الأعمال العسكرية العدائية التي تقوم بها المليشيات لاسيما خلال الهجوم العسكري الذي استخدمته المليشيات في مارس 2020م والذي نتج عنه حرمان مئات الطلاب من مقاعد الدراسة ونزوح وتشريد قسري لكوادر التعليم في المحافظة، وارتفاع معدل التسرب من التعليم.

واشار إلى أنه برغم استمرار السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية ممثلة بمكتب التربية والتعليم بالمحافظة بصرف المرتبات شهرياً لجميع المعلمين والمعلمات والتربويين بشكل عام سواء الثابتين اوالمتعاقدين في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات منذ العام 2014م وحتى اللحظة، إلا أن مليشيات الحوثي مستمرة في استهداف ممنهج للعملية التعليمية من تفجير وإحراق للمدارس بصورة متعمدة، واستخدامها للأعمال العسكرية ومخازن للأسلحة، والتعسفات ضد الكوادر التربوية.

ولفت التقرير إلى أن الانتهاكات تنوعت ما بين قتل واعتداءات وتعذيب واعتقالات ونهب للمساعدات الانسانية وتجنيد الأطفال من المدارس ونزوح وتشريد التربويين وحرمان الطلاب من التعليم وتفجير للمنازل والمدارس واقتحام ونهب للمؤسسات التعليمية .. موضحاً أن حالات القتل بلغت (9) حالات استهدفت حياة التربويين، فيما بلغ عدد حالات الاعتداء الجسدي والتهديد (174) حالة .

وبين أن فريق الرصد سجل (750) حالة اختطاف وإخفاء قسري كما تم رصد عدد (25) حالة تعذيب وحشي في سجون المليشيات الحوثية، و(463) حالة نزوح وتشريد قسري للتربويين، و(17) تفجير منازل من التربويين والمعلمين .. مضيفاً أن المليشيات تواصل التعسفات والفصل الوظيفي بشكل مستمر في حق المعارضين لهم في محافظة الجوف حيث تم تسجيل (1340) حالة فصل وتعسف وظيفي تنوعت بين فصل وظيفي وإقصاء ممنهج وتهديد بالفصل وإحلال كوادر موالين للجماعة الحوثية.

وبحسب التقرير فقد وثق الفريق (176) حالة اقتحام للمنشآت التعليمية بين مدارس حكومية مدارس أهلية ومدارس القرآن الكريم ومعاهد تعليمية ومعاهد تدريب، ورصد (10) حالات تفجير وإحراق للمدارس والمؤسسات التعليمية في محافظة الجوف، وسُجلت (181) حالة انتهاك استخدام المدارس ومؤسسات التعليم في الأعمال العسكرية ومخازن للأسلحة وسجون وأماكن للحشد والتدريب.

وأوضح أن حالات التجنيد للأطفال دون السن القانونية بلغ (394)، وفيما بلغ عدد حالات نهب المساعدات الإغاثية (634) حالة نهب .. مشيراً إلى أن الفريق الراصد سجل (433) فعالية وأنشطة ثقافية لطمس الهوية الوطنية، تنوعت بين تحريف للمنهج الدراسي وإجبار الطلاب والمدرسين على المشاركة في الفعاليات الطائفية التي تدعو إلى حضورها جماعة الحوثي الانقلابية، فيما بلغ عدد انتهاكات وجرائم تغيير المناهج بصورة طائفية (142) حالة.

كما استغلت ميليشيا الحوثي المراكز الصيفية للتعبئة والحشد والتحريض على الكراهية .. موضحاً ان عمليات الانتهاكات والاجبار لحضور المراكز الصيفية التابعة للمليشيات بلغ (94)، فيما وصلت حالات الجبايات لدعم الحرب التي تفرضها الجماعة على اولياء الامور والطلاب في المدارس والتي تعد انتهاكاً صارخاً بحق الأطفال والتعليم إلى (224) انتهاكاً.

وسجل فريق الرصد عدد الطلاب الذين حرموا من التعليم خلال فترة التقرير المهجرين من محافظة الجوف عدد (3867) طالباً، فيما وثق الراصدون التعسفات في المدارس الأهلية عدد (23) انتهاكاً.