شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، مع مدير إدارة الطاقة الشمسية بوزارة الكهرباء، المهندس أحمد مرشد، ومدير إدارة الطلب وكفاءة الطاقة بالوزارة المهندس خالد بن طالب، مشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بالمحافظة.



واستمع نيمر لشرح عن كيفية توليد المحطة الكهربائية التي ستسهم في تخفيف الحمل على محطة الكهرباء، مؤكداً دعم السلطة المحلية للمشروع.

من جانبه اوضح مدير إدارة الطاقة الشمسية بالوزارة أنه تم الإعلان عن 7 مناقصات لإنشاء محطات تعمل بالطاقة الشمسية في عدة مناطق من ضمنها محافظة المهرة، مؤكدا أنه سيتم عمل مخطط بإنشاء طاقة شمسية بقدرة 10ميجاوات.