شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزُبيدي يصدر قراراً بإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس القرار رقم "11" لسنة 2021م، قضت المادة الأولى منه بإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي.



وقضت المادة الثانية من القرار بأن تحدد اللائحة التنظيمية للهيئة، مهامها واختصاصها وآلية عملها.

فيما قضت المادة الثالثة من القرار بأن يُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في وسائل إعلام المجلس.