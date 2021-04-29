شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيئة رئاسة مجلس النواب ترفع برقية عزاء لرئيس الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رفع رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب اليوم برقية عزاء ومواساة الى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بوفاة نجل شقيقه سالم بن محمد منصور هادي.



وجاء في البرقية " إننا وإذ نتقدم الى فخامتكم ومن خلالكم الى كافة أفراد اسرتكم المناضلة بخالص العزاء ونعبر عن بالغ حزننا العميق لهذا المصاب الجلل، سائلين الله جل علاه ان يصبركم على فراقه وان يتقبله في رضوانه وأن يشمله برحمته وغفرانه، كما نسأل الله تعالى في هذه الليالي المباركة أن يمُنّ عليكم يا فخامة الرئيس بوافر الصحة ويمنحكم دوام العافية".