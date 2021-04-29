الخدمة المدنية: الأحد إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال العالمي

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، يوم الأحد القادم إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة ذكرى عيد العمال العالمي.



وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة "سبأ" الرسمية، أن ذكرى يوم العمال العالمي أول مايو إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة وذلك استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية، وكونها تصادف يوم اجازة فإنها تعوض باليوم التالي الاحد 2 مايو 2021م.



وعبّرت الوزارة عن اسمى آيات التهاني للقيادة السياسية وإلى كافة العاملين في الدولة بمناسبة عيدهم العالمي.

