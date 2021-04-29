نائب الرئيس يجري اتصالا هاتفياً بمحافظ محافظة المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، للاطلاع على الأوضاع وسير عملية البناء والتنمية والخدمات في المحافظة وأداء مختلف الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية.



واستمع نائب الرئيس خلال الاتصال، إلى تقرير موجز عن مجمل الأوضاع في المحافظة وجهود السلطة المحلية في تقديم الخدمات للمواطنين وما حققته من نجاح في مواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا، والإجراءات التي اتخذتها للاستمرار بمواجهة التحديات الصحية والتنموية والخدمية ومكافحة التهريب.

وأشاد نائب رئيس الجمهورية بالجهود المبذولة، مشدداً على ضرورة حشد الطاقات والإمكانات ومضاعفة الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين، وتحسينها والارتقاء بأداء المؤسسات والأجهزة الأمنية والعسكرية بما يتواكب مع التحديات المختلفة.

من جهته، تطرق محافظ المهره إلى عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمحافظة، مشيراً إلى سير العمل في مختلف المكاتب التنفيذية والأجهزة الحكومية بما فيه مصلحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.