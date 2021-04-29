شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوليدي يناقش مع ممثل منظمة الصحة العالمية التحضيرات لوصول الدفعة الثانية من لقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الأولية الدكتور علي الوليدي اليوم مع ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن الدكتور ادهم رشاد تعزيز الشراكة بين الوزارة والمنظمة والتحديات التي تواجه القطاع الصحي في ظل انتشار جائحة كوفيد 19 ومتابعة حملة لقاح كورونا والتحضير لوصول الدفعة الثانية من اللقاح.



كما تم مناقشة تنفيذ حملة رش ضبابي ورش المستنقعات لمكافحة انتشار حمى الضنك بعد المنخفض الجوي الذي تعرضت له العاصمة عدن وعدد من المحافظات.