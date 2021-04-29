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الوليدي يناقش مع ممثل منظمة الصحة العالمية التحضيرات لوصول الدفعة الثانية من لقاح كورونا

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الأولية الدكتور علي الوليدي اليوم مع ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن الدكتور ادهم رشاد تعزيز الشراكة بين الوزارة والمنظمة والتحديات التي تواجه القطاع الصحي في ظل انتشار جائحة كوفيد 19 ومتابعة حملة لقاح كورونا والتحضير لوصول الدفعة الثانية من اللقاح.

كما تم مناقشة تنفيذ حملة رش ضبابي ورش المستنقعات لمكافحة انتشار حمى الضنك بعد المنخفض الجوي الذي تعرضت له العاصمة عدن وعدد من المحافظات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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