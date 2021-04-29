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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة يتفقد عدد من المرافق الصحية بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021
متابعات_ الخليج 365
تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح اليوم سير العمل في هيئة مستشفى أبن سيناء المركزي واطلع ومرافقيه على مستوى الخدمات التي تقدمها اقسام المستشفى.
وتعرف من المختصين على الصعوبات التي يعاني منها المستشفى .. مبديا استعداد الوزارة لتذليل كافة الصعوبات بما يؤدي لتحسين خدمات المستشفى.
كما زار الدكتور بحيبح مركز المكلا للكلية الصناعية وتعرف على الخدمات العلاجية والتشخيصية والطبية التي يقدمها المركز للمرضى.
على صعيد متصل قام وزير الصحة بزيارة تفقدية للمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية.